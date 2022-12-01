Чиновниця вносила неправдиві відомості про ухилянтів у систему «Шлях»

Посадовицю Чернівецької обласної військової адміністрації підозрюють у незаконному переправленні ухилянтів закордон під виглядом водіїв для вантажівок з гуманітарною допомогою та волонтерів благодійних організацій. За даними правоохоронців, жінка встигла оформити документи для понад 50 чоловіків призовного віку. Посаду чиновниці у прокуратурі наразі не називають, проте у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 37-річну керівницю одного з підрозділів Чернівецької ОВА. Жінку вже відсторонили від посади.

Як у четвер, 1 грудня, повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора, посадовиця Чернівецької обласної військової адміністрації вносила відомості до системи «Шлях» про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку.

«Встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під приводом ввезення гуманітарної допомоги», – уточнюють у прокуратурі.

Як у коментарі ZAXID.NET зазначила речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, йдеться про 37-річну колишню керівницю одного з підрозділів Чернівецької обласної військової адміністрації. «Фігурантка справи перебувала на посаді з вересня 2021 року по серпень 2022-го. Наразі керівниця одного з відділів Чернівецької ОВА відсторонена від посади», – додала Наталія Калиновська.

Наразі посадовиці Чернівецької ОВА повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України). Розслідування триває.