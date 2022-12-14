Лікарка безпосередньо підробляла документи призовникам для виїзду закордон

Поліція в Ужгороді затримала лікарку та її спільника, які виготовляли фальшиві довідки про інвалідність для ухилянтів. За оформлення фіктивних документів з кожного призовника зловмисники брали по 7 тис. доларів. Спільника лікарки затримали під час одержання частини грошей від ухилянта, а саму лікарку – на роботі. Правоохоронці не називають медзаклад, де працювала жінка, а також не розголошують вік підозрюваних. Обоє фігурантів справи наразі перебувають у СІЗО.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, затримали лікарку та її спільника у вівторок, 13 грудня. «Фігурантами справи є голова одного з центрів медико-соціальної експертизи Закарпаття та її спільник, ужгородець. Останній відповідав за пошук клієнтів та фінансові моменти домовленостей. Медикиня ж відповідно займалася безпосереднім виготовленням документа», – йдеться у повідомленні поліції.

За підробку однієї такої довідки зловмисники брали по 7 тис. доларів з особи. Поліція провела обшуки вдома у підозрюваних та у службових кабінетах кількох медзакладів Закарпаття. Правоохоронці вилучили медичну документацію, комп’ютерну техніку, готівку та два автомобілі преміум-класу.

«Наразі правоохоронці володіють оперативною інформацією про можливу причетність до вказаного злочину ще ряду медпрацівників. Заходи з викриття у справі продовжуються», – уточнили у прес-службі поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додають, що зловмисники діяли на території Ужгородського району. «Ще донедавна на підставі довідок про інвалідність чоловіки мали право безперешкодно перетинати кордон в умовах воєнного стану, однак через значну кількість виявлених підробок таку можливість скасували. Водночас довідки МСЕК дають право одержати посвідчення особи з інвалідністю, за яким дозволено виїжджати за межі держави», – додали у прокуратурі.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а начальниці медустанови – за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі обоє фігурантів справи перебувають у СІЗО.