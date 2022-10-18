Батька із сином затримали за 200 метрів до кордону з Угорщиною

На Закарпатті прикордонники затримали батька і сина із Львівської області, які намагалися нелегально пробратися в Угорщину. Виявилося, що за перетину кордону ухилянти заплатили 10 тис. євро переправнику з Ужгорода. Його також уже затримали.

Як у вівторок, 18 жовтня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, затримали двох військовозобов’язаних ввечері понеділка, 17 жовтня, всього за 200 метрів від українсько-угорського кордону.

«Прикордонний патруль відділу «Лужанка» Мукачівського загону затримав на відстані 200 метрів від кордону двох громадян України. Мешканці Львівщини шукали можливість незаконно потрапити до Угорщини», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Правоохоронці з’ясували, що затримані – батько і син, які погодилися на переправника ухилянтів з Ужгорода перейти кордон з Угорщиною. За нелегальний перетин кордону обоє чоловіків заплатили ужгородцю по 5 тис. євро. Особу переправника ухилянтів встановили, він також уже затриманий.

Як пізніше повідомила прес-служба поліції Закарпаття, переправником ухилянтів виявився 19-річний ужгородець. Він довіз двох чоловіків ближче до лінії кордону на своєму Volkswagen Passat, висадив з машини і сказав, де і як перейти кордон.

На мешканців Львівщини склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину корону). А їх переправник – 19-річний мешканець Ужгорода – наразі перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон), за скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.