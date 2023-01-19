Усіх затриманих чоловіків доставили до військкомату

Прикордонники затримали 20 ухилянтів, які намагалися втекти з України через кордони на Закарпатті. Сімнадцятьох чоловіків призовного віку затримали на українсько-угорському кордоні, ще трьох – при спробі пробратися до Румунії. Частина ухилянтів планувала потрапити закордон, перепливши Тису.

Як у четвер, 19 січня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, затримали ухилянтів протягом доби на ділянці відповідальності Мукачівського загону. Інформацію про плани незаконно перетнути кордон групи із 14 чоловіків прикордонники мали заздалегідь.

«Завдяки випереджувальній інформації, наданій офіцерами оперативно-розшукового відділу було затримано 14 чоловіків, які планували перепливати Тису в межах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один із спритників навіть запасся гумовим човном», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що на всіх 20 затриманих ухилянтів склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин державного кордону України). Усіх затриманих доставлять до військкомату.