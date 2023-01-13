Усім трьом фігурантам справи загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали двох мешканців Закарпаття та їхнього спільника із Хмельниччини, які займаються організацією втечі ухилянтів за кордон. Ще до повномасштабного вторгнення Росії ці ж чоловіки організовували нелегальний перетин українського кордону для іноземних мігрантів. Затримати злочинців вдалося під час чергової спроби переправити закордон трьох призовників до Угорщини. За скоєне усім фігурантам справи загрожує до дев’яти років тюрми із конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 13 січня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, затримали зловмисників у Тячеві та в Хусті. Наразі слідство встановило причетність до його організації мешканця Хмельницького та двох жителів Тячівщини.

«За попередніми даними, хмельничанин займався пошуком клієнтів з різних областей, зокрема і за допомогою каналів у Telegram. До безпосереднього виконання плану залучав закарпатців. Ухилянтів доставляли до кордону для подальшого переходу поза межами офіційних пунктів пропуску до Угорщини. Вартість протиправних послуг становила 2,5 тис. доларів США з людини», – йдеться у повідомленні.

Мешканця Хмельницького та одного із закарпатців затримали у Тячеві. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони також переправляли закордон іноземних мігрантів. У січні цього року суд у Берегові виніс їм вирок, засудивши до ув’язнення зі встановленням іспитового терміну. Третього фігуранта справи, який займався перевезенням ухилянтів безпосередньо до кордону, затримали в Хусті під час спроби доставити до кордону трьох чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Усі трьом переправникам ухилянтів повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі фігурантам справи загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.