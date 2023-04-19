Суд на Хмельниччині призначив чотири роки тюрми 48-річному чоловікові, який ухилився від мобілізації. Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 19 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Як встановило слідство, чоловік отримав повістку у липні 2022 року. Він пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був придатний до військової служби. Проте до центру комплектування на вказану дату чоловік так і не з'явився. Тож щодо інциденту розпочали кримінальне провадження.

«За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 48-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу (ст. 336 ККУ). Його засуджено до реального покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. Зазначимо, що санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.

Вирок суду поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.