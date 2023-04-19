Чоловікові вручили підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон

На Тернопільщині затримали чоловіка, який допомагав ухилянту виїхати за кордон під виглядом водія. З військовозобов'язаного чоловіка він взяв 6,5 тис. доларів. Скільком чоловікам він допоміг таким чином втекти з України, наразі встановлює слідство.

Про затримання чоловіка стало відомо у середу, 19 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як встановило слідство, чоловік пропонував ухилянту виїхати за кордон під виглядом комерційного перевізника, вносивши фіктивні відомості до системи «Шлях».

Також зловмисник надав чоловікові довіреності на користування транспортом, призначеним для міжнародних перевезень.

«Правоохоронці задокументували отримання ним 6500 доларів за цю послугу від чоловіка, який бажав у такий спосіб перетнути кордон, хоча насправді не займався перевезенням вантажів. Перевіряється причетність тернополянина до інших фактів незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України», – додають у прес-службі прокуратури Тернопільщини.

Чоловікові вже оголосили про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років тюрми.