За переправлення ухилянтів провіднику поїзда загрожує до дев'я років тюрмити

Хмельницька СБУ затримала провідника «Укрзалізниці» за перевезення ухилянтів закордон. Відомо, що провідник ховав військовозобов'язаних чоловіків у вентиляційній шахті поїзда. Спеціальну схованку для ухилянтів провідник облаштував у своєму купе. За переправлення чоловіків закордон працівник «Укрзалізниці» 2,5 тис. доларів з особи. Сума залежала від терміновості втечі та розкладу руху поїзда.

Як у вівторок, 18 квітня, повідомила прес-служба СБУ, залізничника затримали на пункті пропуску «Мостиська-2», коли чоловік спробував знову вивезти військовозобов’язаного закордон. Йдеться про провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, якого підозрюють у налагоджені каналу втечі ухилянтів до країн ЄС.

«Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані», – йдеться у повідомленні СБУ.

З кожного ухилянта провідник брав близько 2,5 тис. доларів. За даними СБУ, сума залежала від терміновості втечі та розкладу руху потяга. У прес-службі поліції Хмельниччини уточнюють, що наразі затриманому провіднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Провідник перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.