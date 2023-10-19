Правоохоронці затримали Віталія Поляковського під час спроби переправлення ухилянта до Польщі

Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок Віталію Поляковському, який, працюючи провідником Укрзалізниці, незаконно перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній шахті потяга. Він уклав угоду з прокурором і п’ятирічний тюремний термін йому замінили на 2,5 роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, Віталій Поляковський працював провідником потяга «Запоріжжя – Перемишль». Під час повномасштабного вторгнення він вирішив незаконно перевозити чоловіків за кордон у вентиляційній шахті потяга, обладнавши там спеціальний сховок – над купе відпочинку провідника.

Віталій Поляковський у квітні 2023 року знайшов «клієнта» – чоловіка призовного віку з Хмельниччини, який хотів незаконно виїхати за кордон. Вартість незаконної поїздки становила 81 тис. грн. До моменту перетину кордону пасажир був у купе провідника, а, наближаючись до кордону, Віталій Поляковський казав чоловіку залізти у вентиляційну шахту і сидіти там до перетину кордону. Однак правоохоронці з Хмельниччини виявили ухилянта у вентиляційній шахті. У матеріалах справи зазначено, що хмельницькі правоохоронці проводили слідчий експеримент, щоб викрити цю схему, тобто чоловік, який нібито хотів перетнути кордон, з ними співпрацював.

Щодо Віталія Поляковського порушили кримінальну справу через незаконне переправлення осіб через кордон. Обвинувачений уклав угоду про визнання вини з прокурором Хмельницької обласної прокуратури. Варто додати, що після цього випадку його звільнили з Укрзалізниці.

Справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали справи, затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, та призначив Віталію Поляковському покарання – п’ять років тюрми, однак звільнив від його відбування з іспитовим терміном у 2,5 роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті суд звільнив від покарання іншого переправника ухилянтів за кордон. Однак суди у різних регіонах України регулярно призначають тюремні терміни чоловікам, які ухиляються від мобілізації. Наприклад, на Львівщині ув’язнили на п’ять років тюрми солдата, який втік з місця служби, а також судили солдата, який був відсутній на службі лише дві години.