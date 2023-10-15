Виноградівський районний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцю, який переправляв за кордон чоловіків призовного віку, які хотіли ухилитись від мобілізації. Отіло Варгу було затримано на «гарячому», суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування цього покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, Отіло Варга входив до складу злочинної групи, яка переправляла чоловіків призовного віку за кордон поза пунктом пропуску. Організатор схеми, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебуваючи за межами України, почав незаконно переправляти чоловіків за кордон із листопада 2022 року по березень 2023 року, поки схему не викрили правоохоронці. До цієї схеми організатор залучив чотирьох посередників, зокрема й Отіло Варгу.

9 березня Отіло Варга розповів двом чоловікам про обстановку біля кордону, отримав від них 4 тис. євро та тисячу доларів, після чого інший учасник схеми супроводжував їх для перетину кордону – вони мали пробігти ділянку до кордону полем та перетнути неглибокий канал з водою, щоб потрапити в Угорщину. У матеріалах справи вказано, що чоловіки, які нібито хотіли перетнути кордон, діяли під контролем правоохоронців, відтак того ж дня поліція затримала їхнього «провідника» та Отіло Варгу.

Щодо Отіла Варги порушили кримінальну справу через незаконне переправлення людей через кордон у складі злочинної групи. У суді він визнав провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Досліджуючи матеріали справи, суд врахував, що обвинувачений є раніше не судимим і у нього на утриманні є четверо дітей.

Справу розглянув суд, який визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування цього покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Нагадаємо, що нещодавно закарпатець уник покарання за побиття прикордонника при спробі нелегального перетину кордону. Також інший суд на Львівщині призначив дрібний штраф військовому комісару, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.