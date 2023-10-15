Івано-Франківський міський суд виніс вирок солдату з Прикарпаття, який втік з військової частини та більше місяця ухилявся від проходження служби. Суд призначив військовому один рік тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, уродженець селища Битків біля Надвірної Тарас Л. на початку повномасштабного вторгнення Росії був мобілізований на військову службу. 8 вересня 2022 року солдат втік з військової частини, ухилявся від військової служби та проводив час на власний розсуд до 22 листопада 2022 року. Щодо Тараса Л. порушили кримінальну справу через втечу з місця служби.

У суді обвинувачений розповів, що він втік з військової частини, бо після контузій потребував лікування, а йому не надавали необхідної допомоги. Також його дружина була вагітною, а його не відпускали додому, щоб їй допомогти. Тарас Л. заявляє, що розуміє, що вчинив неправильно, але не хоче повертатись на війну. Наразі чоловік має на утриманні двох дітей.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи, визнав Тараса Л. винним у втечі з місця служби та призначив йому покарання у вигляді річного тюремного ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд звільнив від покарання чоловіка, який п’ять разів втікав з військової частини. Також інший суд на Львівщині призначив дрібний штраф військовому комісару, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.