Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок солдату з Хмельниччини Олександру М., який втік з місця військової служби під час воєнного стану. Олександра М. визнали винним у дезертирстві та ув’язнили на п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, мешканець Хмельницької області Олександр М. був призваний на військову службу під час мобілізації наприкінці березня 2022 року. Наприкінці травня 2022 року солдат самовільно залишив розташування базового табору інженерно-саперної роти військової частини та надалі приховував свою належність до ЗСУ. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом дезертирства.

У суді Олександр М. визнав свою провину у вчиненні дезертирства. Однак просив суд врахувати, що зробив це через складні життєві обставини: хворобу матері, поранення брата, конфлікт з іншими військовослужбовцями.

Справу розглянула суддя Зоряна Павлів, яка визнала Олександра М. винним у дезертирстві та призначила йому покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд звільнив від покарання чоловіка, який п’ять разів втікав з військової частини. Також інший суд на Львівщині призначив дрібний штраф військовому комісару, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.