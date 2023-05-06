Втікачі мали намір перетнути кордон поза пунктом пропуску

Біля кордону з Польщею прикордонники Львівського загону затримали п’ятьох порушників, які намагалися виїхати з країни в обхід пунктів пропуску. Інцидент трапився 5 травня у прикордонному відділі «Краківець».

Першу групу осіб виявили в автомобілі Skoda, які не змогли пояснити мету свого перебування у прикордонні.

«Під час пошукових заходів за кілька десятків метрів до держрубежу прикордонники відділення "Грушів" виявили та затримали п’ятьох мешканців Закарпатської та Житомирської областей віком від 21 до 24 років. В ході бесіди затримані зізнались, що мали намір незаконно потрапити до країн ЄС з метою працевлаштування», – повідомили у ДПСУ.

Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Після цього справу передадуть до суду.