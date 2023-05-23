Через годину молитов під відділком люди розійшлися

В Чернівцях парафіяни Української православної церкви Московського патріархату у понеділок, 22 травня, зібралися під районним управлінням поліції та молилися. Таким чином вони підтримували митрополита УПЦ МП, настоятеля Банченського чоловічого монастиря Лонгина (Михайла Жара), який у той момент перебував на допиті.

Натовп парафіян УПЦ МП до приміщення поліції прийшов близько обіду 22 травня. Священики, чоловіки та жінки почали співати церковні пісні та голосно молитися. В один момент люди почали ломитися в двері управління, але їх стримали правоохоронці. Невдовзі до парафіян вийшов митрополит Лонгин і запевнив, що його наразі не арештовують. Про протест під стінами Чернівецького районного управління поліції написали на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

«Митрополита Лонгина, настоятеля Банченського монастиря, Чернівецьке управління поліції ГУНП запросило на допит. З інсайдерських джерел стало відомо, що митрополиту Лонгину хотіли вручити підозру. Віряни, які прийшли до управління, молились і не розходились, поки владика Лонгин не звернувся до них з проханням розійтись по домівках та запевнив, що вони зможуть з ним зустрітись на богослужінні на свято Вознесіння Господнього, престольне свято Свято-Вознесенського Банченського монастиря», – повідомили в Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

У Чернівецькій поліції наразі не прокоментували протест вірян УПЦ МП. Але згодом стало відомо, що настоятелю Банченського чоловічого монастиря працівники СБУ та Нацполіції все-таки вручили підозру за статтею розпалювання релігійної ворожнечі. Правоохоронці з'ясували, що митрополит УПЦ МП Лонгин неодноразово в грудні 2022 року під час проведення церковних літургій у своїх проповідях розповідав, що Православна церква України є «сатанинською». Також священнослужитель зневажливо висловлювався про ПЦУ і неодноразово називав її «церквою антихриста». Правоохоронці провели слідчі дії і передали зібрані матеріали на експертизу. Експерти підтвердили, що у виступах Лонгина є факти розпалювання релігійної ворожнечі та образи віруючих інших конфесій.

Також раніше помічнику настоятеля Банченського монастиря повідомили про підозру в допомозі незаконного перетину кордону чоловіків призовного віку. Священнослужитель використовував монастир як опорний пункт для ухилянтів, адже він розташований за кілька кілометрів від Румунії.