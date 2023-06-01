Рішення підтримали 47 обласних депутатів

У четвер, 1 червня, на засіданні сесії Закарпатської обласної ради заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Рішення підтримали 47 обласних депутатів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної ради.

«Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором Російською Федерацією», – йдеться в рішенні.

Фото рішення (Mukachevo.net)

Окрім того, депутати дали рекомендації правоохоронним органам, щоб ті швидко та дієво реагували на ведення антиукраїнської пропаганди представниками релігійних, громадських та інших організацій.

Додамо, у квітні 2023 року Тернопільська міська рада заборонила Тернопільській єпархії УПЦ МП користуватися єдиним собором, який їй належав. Йдеться про Кафедральний собор Віри, Надії, Любові й матері їх Софії, який розташований на вул. Євгена Коновальця, 1. Також у квітні депутати Волинської обласної ради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території Волині. Раніше подібні постанови про заборону УПЦ МП приймали Хмельницька та Рівненська облради.