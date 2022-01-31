Храм та дзвіницю у високогірному селі Смакова погасити не вдалось

У селі Самакова Чернівецькій області вночі неділі, 30 січня, сталася масштабна пожежа, внаслідок якої повністю згорів дерев'яний храм УПЦ МП. Про пожежу ZAXID.NET в понеділок, 31 січня, повідомив речник ДСНС в Чернівецькій області Дмитро Сливка. За його словами, гасили пожежу рятувальники чотирьох підрозділів й місцеві жителі, однак врятувати церкву та дзвіницю не вдалось.

«Пожежа трапилася близько третьої години ночі 30 січня. На місце прибули рятувальники трьох чернівецьких підрозділів та рятувальники з івано-франківського підрозділу села Яблуниця. Внаслідок загоряння вщент згоріла церква та дзвіниця на території храму, загальною площею 180 м². У пожежі ніхто не постраждав», – розповів Дмитро Сливка.

За словами речника, храм дерев’яний, вночі був сильний вітер, а тому загасити полум’я не вийшло. Наразі причини загоряння встановлюються, однак припускають, що в церкві трапилось коротке замикання.

Храм в селі Самакова до пожежі

Зазначимо, село Самакова – найвисокогірніше в Чернівецькій області. Воно входить до Конятинської громади. Там проживає майже 600 людей.