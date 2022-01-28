Хотинський райсуд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн продавчиню місцевого магазину Марину Тодоріко за торгівлю без ковід-сертифіката. Під час судового засідання буковинка визнала свою вину. Про призначення штрафу йдеться у постанові суду за 25 січня.

«19 грудня у Хотині правоохоронці виявили, що продавчиня місцевого магазину Марина Тодоріко продавала товари без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу, чим вчинила правопорушення передбачене ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей)», – йдеться у постанові Хотинського райсуду.

Під судового засідання буковинка визнала свою вину. Також правоохоронці пред'явили фото, які підтверджують, що жінка в той день працювала без ковід-сертифіката. Розглянувши справу, суддя Хотинського райсуду Олександр Єфтеньєв визнав винною Марину Тодоріко в порушенні карантинних правил й призначив жінці 17 тис. грн штрафу. Жінка має 10 діб з дня винесення постанови, щоб подати апеляційну скаргу.