Шевченківський райсуд міста Чернівці оштрафував на 17 тис. грн 44-річну Наталю Сандулович за підробку міжнародних Covid-сертифікатів. Жінка спільно з медпрацівниками чернівецької лікарні «РОША» за 250 євро продавали готовий документ з усіма офіційними підписами медиків. Викрили схему поліцейські завдяки слідчому експерименту. Як виявилось, обвинувачена у 2020 році балотувалась до Чернівецької міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя».

Про вирок суду стало відомо 20 січня, однак виявили зловмисницю в жовтні 2021. Тоді поліцейські провели експеримент й імітуючи покупця домовились з Наталією Сандулович про купівлю підробленого сертифіката. Жінка надавала консультації з пасажирських перевезень, а тому знала, яким має бути міжнародний Covid-сертифікат. Вона діяла не сама, до схеми залучила також медпрацівників лікарні й власну доньку, яка нібито не здогадувалась про незаконну схему матері.

«На початку жовтня 2021 року через Viber Наталя Сандуляк направила покупця до працівниці «ПриватБанку» для повної передплати послуги, в розмірі 250 євро й передачі копії паспорта. Того ж дня жінка забирала кошти й відкривала покупцеві рахунок, щоб зареєструвати в додатку «ДІЯ». Знайомий жінки, працівник Центру первинної медико-санітарної допомоги «РОША», за 50 євро підробив сертифікат. Наступного місяця обвинувачена відправила покупця з донькою до того ж медзакладу для завірення сертифіката, при цьому донька не знала, що документ є підробкою», – йдеться у вироку суду.

Про те, хто саме з медпрацівників Центру первинної медико-санітарної допомоги «РОША» допомагав зловмисниці, у вироку не вказано, так само невідомо, чи була працівниця банку спільницею жінки. Під час засідання Наталя Сандулевич визнала вину й уклала договір з прокурором, чим пом’якшила собі вирок.

Розглянувши справу, суддя Шевченківського райсуду Чернівців Яна Одовічен визнала винною 44-річну чернівчанку в підробці Covid-сертифікатів й призначила їй 17 тис. грн штрафу. Зазначимо, згідно з даними «Чесно», обвинувачена Наталя Сандулевич у 2020 році балотувалась до Чернівецької міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя».