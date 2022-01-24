Президент Володимир Зеленський анонсував додаткову виплату по 500 грн громадянам України, які вакцинувалися бустерною дозою вакцини від коронавірусу.

«Стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для розвинених країн. В рамках програми єПідтримка буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримують третю, бустерну дозу щеплення», – заявив Зеленський у відеозверненні в понеділок, 24 січня.

Президент також анонсував розширення програми «єПідтримка». Отримати гроші за вацинацію, з його слів, також зможуть українці віком від 14 років. Вони зможуть витратити їм, окрім іншого, на сферу освіти – курси, програми тощо. Водночас українцям старше 60 років протягом лютого дозволять використовувати отримані кошти для сплати комунальних послуг.

Зазначимо, що з 19 грудня в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка», яка передбачає виплату 1 тис. грн громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти Covid-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, котрий досяг 18 років і має в застосунку «Дія» «зелений» Covid-сертифікат вакцинації.

За ці гроші можна придбати книги, абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні рейси. Крім того, уряд також дозволив повністю вакцинованим українцям віком від 60 років витрачати кошти, отримані за програмою, на ліки.

Загалом, з початку запуску програми «єПідтримка» за чотири тижні українці отримали майже 7 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн уже витратили.

Нагадаємо, що МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям, віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони раніше щеплювалися. Бустерною дозою можна щепитися, якщо пройшло шість місяців після другої дози вакцини. Для цього використовуватимуть вакцини Moderna або Pfizer. Після вакцинації українці також отримають новий Covid-сертифікат, який можна буде згенерувати в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року.