У рамках державної програми «єПідтримка», яка передбачає виплату 1000 грн за повну вакцинацію від Covid-19, можна буде придбати ліки як у звичайних, так і в інтернет-аптеках, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«З 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього», – повідомив він у неділю, 23 січня.

Нагадаємо, з 19 грудня в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка», яка передбачає виплату 1 тис. грн громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти Covid-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, котрий досяг 18 років і має в застосунку «Дія» «зелений» Covid-сертифікат вакцинації.

19 січня уряд дозволив повністю вакцинованим українцям віком від 60 років з 24 січня витрачати кошти, отримані за програмою, на ліки.