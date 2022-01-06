Третю дозу вакцини можна отримати через 60 днів після попереднього щеплення

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення від коронавірусу для всіх категорій населення. Додаткову дозу вакцини можуть отримати всі охочі віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони раніше щеплювалися. Бустерну вакцину можна отримати, якщо пройшло шість місяців після другої дози вакцини. Про підписання відповідного наказу у четвер, 6 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Водночас, ми закликаємо всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби та допомогти нам здолати епідемію... Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти Covid-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися», – повідомив міністр.

Підписання цього наказу пов'язане зі стрімким ростом захворювання на коронавірус через поширення штаму «омікрон».

За словами Віктора Ляшка, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення – це Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

«Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса «омікрон». Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від Covid-19. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина», – уточнив Віктор Ляшко.

Після введення бустерної дози вакцини можна буде отримати новий Covid-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати останнього щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» вже від кінця січня.

Зазначимо, через поширення штаму «омікрон» у світі вперше від початку пандемії зафіксували понад 2 млн нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Станом на 6 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, зросла до 3,7 млн. За минулу добу виявили 6632 інфікованих.