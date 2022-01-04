Центри вакцинації працюватимуть включно до 6 січня

У Львові продовжують вакцинувати мешканців міста від коронавірусної інфекції. Оскільки попереду Різдво, вихідні дні, центри вакцинації опублікували свій графік роботи на цей тиждень, з 4 до 9 січня 2022 року.

Графік роботи центрів вакцинації на 4-9 січня

ТРЦ «Форум Львів», (вул. Під Дубом, 7-Б), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх) , 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

ТЦ «Епіцентр», (вул. Богдана Хмельницького, 188-А), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

ТЦ «Епіцентр» (вул. Городоцька, 302), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, 179), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (вул. Щирецька, 36), 4-5 січня з 10:00 до 18:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac), 6 січня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

ТЦ «MARK» (вул. Княгині Ольги, 95), 4-5 січня з 15:00 до 18:30 (Pfizer/Moderna/AstraZeneca/СoronaVac).

Загалом на Львівщині станом 4 січня зробили 1 878 977 щеплень (з них 899 170 – другою дозою, 75 – додатковою, 303 – бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 192 269, «Coronavac» – 513 179, «Pfizer» – 936 718, «Moderna» – 198 408.