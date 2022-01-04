В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для людей віком від 60 років через шість місяців після другої дози. Про це 4 січня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET пояснював, хто та за яких умов зможе робити бустерні щеплення від коронавірусу в Україні. Раніше людям старшим 60 років дозволяли робити бустерну дозу якщо вони вакциновані CoronaVac чи входять до груп ризику.