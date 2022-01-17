З початку запуску програми «єПідтримка», яка стартувала 19 грудня 2021 року, понад 7,2 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн за вакцинацію. Про це у понеділок, 17 січня, повідомила прес-служба Міністерства економіки.

За повідомленням відомства, за чотири тижні дії програми громадяни отримали майже 7 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн уже витратили.

За видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 490 млн грн;

кінотеатри – 386 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 188 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 млн грн;

спорт – 146 млн грн.

У відомстві також зазначили, що з другої половини січня 2022 року програму розширять – українці старші 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання ліків. Гроші потрібно витратити упродовж чотирьох місяців з моменту отримання.

Зазначимо, що сама програма «єПідтримка» триватиме до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ – ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).