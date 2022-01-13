Черга глядачів у Львівську оперу на балет «Лускунчик», 12 січня 2022 року

Видавництва та книжкові дистрибютори не встигають опрацьовувати замовлення, у всіх театрах – аншлаги, квитки викуплені на місяць вперед, кінотеатри теж не відстають. Причиною такого сплеску у культурному житті країни стала тисяча гривень, яку виплачують усім вакцинованим від коронавірусу українцям. За три тижні дії програми «єПідтримка» українці уже витратили більше мільярда (!) гривень.

Журналістка ZAXID.NET Наталія Шутка особисто пересвідчилася, що в театральному житті Львова у січні відбувається щось неймовірне. Коли постало питання, як витратити тисячу за вакцинацію, – вирішила відвідати театр та купити книжки. Усе виявилося не так просто. У перший тиждень січня квитки практично на всі вистави в театрі імені Марії Заньковецької були викуплені вже до кінця місяця. Довелося забронювати на початок лютого, і то не найкращі місця. Схожа ситуація із замовленими на початку січня книжками у книгарні «Є» – минуло 10 днів з моменту оплати, а жодної інформації про їх доставку досі нема. Тим часом їй все ж вдалося побувати на виставі у Львівському театрі «Воскресіння», де був майже повний зал.

Театральні аншлаги

Театрали пов’язують січневі аншлаги збігом кількох факторів – сезонним зростанням попиту на квитки у новорічно-різдвяний період, втомою людей від ковідних локдаунів, а також з виплатою «вакцинальної» тисячі.

«Насправді повні зали, – каже генеральний директор театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк. – Квитки на виставу треба бронювати на місяць наперед, тому що дійсно дуже багато тих, хто бажає прийти і подивитися виставу. Порівняти такий наплив з іншими періодами важко, тому що ніколи ще не було такої ситуації – усі ці локдауни, віруси. Спрацювала сукупність факторів, зокрема, оця тисяча. Кажуть мої адміністратори, що багато людей купують квитки саме таким чином».

Аналогічно з середини грудня збирає аншлаги Львівська опера. Зі слів гендиректора Львівського національного театру опери та балету Василя Вовкуна, такого не було щонайменше останніх п’ять років.

«У нас аншлаги. У січні викуплені квитки на всі вистави, – розповідає Василь Вовкун. – Неможливо потрапити в театр. Телефонують поважні люди (представники влади, депутати) і просяться. Я кажу: нічого не можу зробити, в театрі – аншлаг. В нас квитки продаються прозоро, ми не можемо зберігати квитки. Стара система вже відпрацювала, а вони ще думають скористатися нею. Ми додаткових стільців не доставляємо, не порушуємо ніяких норм».

Василь Вовкун напряму не пов’язує зростання відвідуваності театру з виплатою ковідної тисячі, однак не виключає і цей фактор. «Я це більше пов’язую з тим, що були локдауни. Думаю, не тільки тисяча вплинула. Можливо, люди використали і ці гроші – це їхнє право. Такого соціологічного дослідження ми не робили», – додає гендиректор Львівської опери.

«У січні є позитивна хвиля відвідування, – відзначає і керівник Львівського молодіжного театру імені Леся Курбаса Олег Цьона. – Це при тому, що ми повернулися до 100% наповлення залу. Чи це пов’язано з цією тисячею? Можливо. На початку тижня квитків на вистави на найближчі вихідні практично нема».

Книжковий бум

Останні кілька тижнів показали, що українці насправді хочуть і люблять читати. Отримавши тисячу за вакцинацію, люди почали масово замовляти книжки. У перші дні сайти книжкових магазинів «падали», не витримуючи напливу відвідувачів. Увесь цей час книжкові інтернет-магазини не встигають вчасно виконувати замовлення і попереджають про затримки. Адже попит на книжки зріс у 2-4 рази – такого не очікував ніхто. Невдоволені покупці пишуть обурливі дописи на сторінках видавництв у соцмережах та штурмують «гарячі лінії» в очікуванні куплених книжок. У цій ситуації мережа книгарень «Є» вибачилась за затримку виконання замовлень та закрила можливість коментувати дописи на сторінці у Facebook. ZAXID.NET так і не отримав обіцяний прес-службою коментар щодо змін у роботі мережі.

Зі слів виконавчої директорки видавництва «Наш формат» Анастасії Нікітіної, продажі книжок зросли в середньому в чотири рази. Така ситуація практично у всіх видавництвах та в книжкових дистрибюторів. Прийшли нові покупці, збільшився асортимент книжок, які купують – багато замовляють дитячу літературу. Для проекту «Військо читає» за рахунок ковідної тисячі українці вже подарували 1800 книжок. Виплата вакцинальної тисячі збіглася зі святковим високим сезоном продажів. Усе свідчить, що попит на українську книжку є, просто людям бракує грошей.

«Ми збільшили максимально потужності, але у всіх збільшився термін виконання замовлень, є затримки. Фактично весь персонал компанії зараз працює над обробкою замовлень, комплектацією, відвантаженнями. Працюємо без вихідних. З одного боку ми дуже втішені, що продаж зріс, що є попит, що читають, але масштабуватися одномоментно у кілька разів неможливо. Комплектація замовлень становить від трьох до 10 днів», – розповідає Анастасія Нікітіна.

У видавництві «Vivat» схожа ситуація. Речниця видавництва Аліна Курлович підвердила затримки три-п'ять днів у виконанні замовлень через значне зростання попиту на книжки.

Одразу з першого дня виплат ковідної тисячі відбувся стрибок замовлень у львівському «Видавництві Старого Лева», попит досі не зменшується. Речниця видавництва Оксана Зьобро розповіла, що зараз кількість замовлень збільшилася у 2-2,5 раза, порівняно з груднем минулого року, саме у зв’язку з виплатою вакцинальної тисячі.

«Це було достатньо неочікувано, – каже Оксана Зьобро. – Цей наплив і ріст замовлень відчутний. Робимо все, щоб не погіршилася якість наших сервісних послуг. Частково виросли терміни доставки, бувають збої».

Привід піти в кіно

Для багатьох українців виплата ковідної тисячі виявилася додатковою можливістю сходити в кіно. Водночас, як розповідає директорка кінотеатрів «Планета кіно» у Львові Оксана Хвальова, багато людей погано обізнані з цифровими технологіями, тому працівникам кінотеатрів доводиться надавати консультаційні послуги.

«Серед наших відвідувачів дуже багато звертаються з тим, як витратити цю «Вовину тисячу» в нас в кінотеатрі, – каже Оксана Хвальова. – Є моменти, що люди не мають зеленого поняття, як це працює. Фактично наші касири, до яких люди з цим приходять, встановлюють додатки, оформляють звернення за тою тисячею, додають картку в платіжні засоби або ж допомагають купити квиток онлайн. На нас лягла значна кількість консультаційних послуг, які в принципі не зовсім наші, але оскільки людина вже в нас – ми допомагаємо».

Кінотеатри, як і театри, працюють на повні зали. Ближче до обіду у святкові та вихідні можна не застати квитків на жоден фільм цього дня. Є люди, для яких саме ця тисяча стала нагодою завітати в «Планету кіно» вперше. Схожа ситуація в кінотеатрах інших мереж. Цікаво, що окремі мережі навіть дозволяють використовувати гроші ковідної тисячі на купівлю попкорну та напоїв.

За даними Мінкульту, за три тижні дії програми «єПідтримка» українці вже витратили понад мільярд гривень. Загалом вакцинованим українцям виплачено уже майже 6,4 млрд. грн. Найбільше коштів люди витрачають на книжки, далі йдуть кінотеатри, на третій позиції – театри, концерти та інші розваги.