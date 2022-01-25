Чернівецький суд на рік ув’язнив 41-річного продавця Калинівського ринку за побиття покупця. Відомо, що чернівчанин прийшов на ринок, щоб повернути придбаний товар, втім продавець не погодився повертати гроші та побив клієнта. Свою вину обвинувачений не визнав. Про вирок суду в вівторок, 25 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури.

«Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення відносно 41-річного громадянина, який наніс відвідувачу КП МТК «Калинівський ринок» середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 122 ККУ). Чоловіка засуджено до 1 року обмеження волі», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Інцидент трапився ще в травні 2021 року на Калинівському ринку. Чернівчанин прийшов до продавця й хотів повернути придбаний товар, між чоловіка розпочалась суперечка. Продавець вдарив чоловіка в обличчя, внаслідок сильного удару потерпілого госпіталізували медики. У чернівчанина діагностували струс головного мозку, перелом носа та щелепи.

Під час судового засідання свою вину 41-річний продавець не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину. Чоловік відбуватиме покарання у виправному центрі. Його залучатимуть до праці, при цьому роботу оплачуватимуть.