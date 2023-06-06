Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» завершила свою роботу. Ченців УПЦ МП зобовʼязали залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври. Про це повідомили на сайті відомства.

Комісія у своєму звіті виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври [чоловічого монастиря] Української православної церкви. Там вказують, що, відповідно до рекомендацій комісії та на підставі розпорядження Кабінету міністрів, заповідник вислав вимогу про невідкладне звільнення та повернення всіх культових будівель й іншого майна, що є державною власністю [загалом 79 об’єктів].

Відомо, що заповідник направив ченцям УПЦ МП акт приймання-передачі держмайна у трьох примірниках, підписання очікують протягом трьох робочих днів з дня отримання. Також користувачу майна надіслали вимогу передати у розпорядження заповідника ключі від замків і дверей до всіх об’єктів.

У Мінкультури наголосили, що сподіваються на негайне виконання вимог з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У разі відмови обіцяють звернутися до суду.