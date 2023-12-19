Чотири ікони потребують негайної реставрації

Під час інвентаризації Миколаївського собору в Кременці, який раніше орендувала Українська православна церква Московського патріархату, виявили відсутність старовинних ікон, стародруків та церковної атрибутики. Скільки саме речей зникло наразі в Кременецькому ДІАЗі не коментують, адже зараз правоохоронці розслідують цю справу. Також чимало об’єктів потребує реставрації. Для цього при соборі створять спеціальну майстерню, де працюватимуть реставратори зі Львова.

Після того, як 30 листопада цього року кліриків УПЦ МП та студентів регентського училища після закінчення договору оренди та судових рішень примусово виселили з приміщень Миколаївського собору, представники Кременецько-Почаївського ДІАЗу розпочали інвентаризацію майна релігійного комплексу. Результати перевірки – жахнули, повідомив керівник ДІАЗу Василь Ільчишин. В соборі не вистачає багато стародавніх ікон, стародруків, церковної атрибутики, яка перебувала в переліку заповідника і належала державі. Усі ці речі зникли, або ж їх просто забрали з собою священослужителі УПЦ МП, коли покидали собор.

«За результатами перевірки досить багато предметів зникли. Це й ікони, церковна атрибутика, чаші для причастя, стародруки – старовинні речі, які були у храмі ще за католиків. Це майно громади, складова пам’ятки, яка функціонує понад 400 років. Скільки саме речей не має, не можу сказати, бо зараз проходять слідчо-оперативні дії, правоохоронці вивчають всі документи і в рамках слідства цю інформацію розголошувати не можна», – розповів ZAXID.NET керівник Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин.

Наразі вже складені списки усіх майнових невідповідностей. Їх також передали в правоохоронні органи. «Старовинні ікони, книги, атрибутика, якщо вона закріплена як майно громади, то вона не може перебувати в приватних руках. Також наші спеціалісти провели діагностику тих речей, які залишилися. Вони в плачевному стані. На деяких іконах ХVIII століття тріщини, домальовані самостійно певні елементи, деякі деталі виламані», – додав Василь Ільчишин.

Щоб зберегти старовинні образи при Миколаївському соборі облаштують спеціальну кімнату для реставрації. Там працюватимуть реставратори зі Львова. «З львівською філією державного реставраційного центру ми розробляємо спільну програму з реставрації творів мистецтва. Відновлюватимемо перш за все 4 ікони, які найбільше пошкоджені», – розповів керівник ДІАЗу.

Також в заповіднику зазначили, що оглянули і монастирські келії, в яких представники УПЦ МП розмістили гуртожиток для студентів регентського училища. Протягом двох днів після виселення їм дозволили забрати усе, що вони хотіли. «В результаті вони прихопили не лише меблі, навіть відкрутили умивальники та вивезли дрова, які були заготовлені для опалення. Залишилися голі стіни. Однак це їхнє майно, і тут нічого дивного, а от майно собору – це власність держави і правоохоронні органи реагуватимуть відповідно», – додав Василь Ільчишин.

Додамо, що договір на оренду та користування приміщенням Миколаївського церковного комплексу з УПЦ МП завершився в лютому 2023 року. Від тоді відбулося кілька судів, які представники УПЦ МП програли. Господарський суд Тернопільської області зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор у Кременці державному заповіднику.

Довідка:

Миколаївський собор у Кременці був заснований 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев'яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії. У першій половині XVII ст. францисканці змурували новий костел і двоповерховий чернечий корпус.