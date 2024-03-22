В підвалах храму може бути поховано до тисячі людей

Під Свято-Миколаївським собором у Кременці, що на Тернопільщині, знайшли розграбовані поховання. На спаплюжені кістки натрапили представники Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, коли проводили інвентаризацію. Раніше цей комплекс орендували УПЦ МП. В поліції ZAXID.NET зазначили, що зараз правоохоронці збирають усі докази, свідчення стосовно цього факту і планують відкривати кримінальне провадження.

Свято-Миколаївський собор у Кременці лише в листопаді 2023 року був повернутий в ДІАЗ. До цього часу релігійний комплекс майже 200 років перебував в оренді УПЦ МП. Після закінчення договору оренди кліриків Московського патріархату примусово виселили з святині.

Директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин в коментарі «Суспільне. Тернопіль» зазначив, що в підземеллях під собором можуть бути поховані тисячі людей. Скоріш за все це поховання, які датуються 17-18 століттям. Про крипти попередні орендодавці нікому не повідомляли. Поховання перебувають в жахливому стані, труни розбиті, одяг скинули в одну купу, а людські кістки містяться в іншому кутку.

«Ми тут бачимо жахливу сцену мародерства: гору одягу і розбиті труни, ціле скупчення кісток із поховань. Тобто, тут зумисне тіла діставали з гробів, витрушували кістки, одяг скидали на одну купу, інші речі на другу, спеціально для пошуку цінних предметів, які містилися у похованнях. З дитячих поховань навіть здерті натрунні хрести, які могли бути з дорогоцінних металів», – розповів Василь Ільчишин.

Керівник ДІАЗу планує зафіксувати усі пошкодження і для цього звернувся в правоохоронні структури. Василь Ільчишин зазначає, що священослужителі УПЦ МП, які орендували храм, порушили законодавство України. Адже вони були повинні повідомити про ці поховання органи охорони культурної спадщини, археологів, які мали б дослідити це місце.

«Є згадки, що в 90-х роках під час ремонтних робіт сюди в підвали собору був доступ. Представники Московського патріархату скоріш за все з’ясували, що це католицькі поховання і на тому справа була закрита. Однак згідно із законодавством, після виявлення таких кісток, якщо це не є кримінальною складовою, то викликається орган охорони культурної спадщини, спеціалісти, які мають зробити свій висновок. Потім після дослідження ці останки мають бути перепоховані. Однак цього не було зроблено», – додає Василь Ільчишин.

Наразі в ДІАЗі планують шукати фінансування й археологів для дослідження знайдених поховань, а потім їх перепоховають на місцевому кременецькому кладовищі. В поліції ZAXID.NET зазначили, що зараз правоохоронці збирають усі докази, свідчення стосовно факту виявлення розграбованих поховань. Слідчі вирішуватимуть за якою саме статтею Кримінального кодексу відкривати кримінальне провадження.

Додамо, що договір на оренду та користування приміщенням Миколаївського церковного комплексу з УПЦ МП завершився в лютому 2023 року. Від тоді відбулося кілька судів, які представники УПЦ МП програли. Господарський суд Тернопільської області зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор у Кременці державному заповіднику.

Під час інвентаризації в грудні 2023 року науковці виявили, що з Миколаївського собору зникли старовинні ікони, стародруки та церковна атрибутика. Кількість зниклих речей наразі в Кременецькому ДІАЗі не коментують, адже правоохоронці розслідують цю справу.

Довідка:

Миколаївський собор у Кременці був заснований 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев'яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії. У першій половині XVII ст. францисканці змурували новий костел і двоповерховий чернечий корпус.