Киянин отримав тюремне ув’язнення у Тернополі за неявку до ТЦК
Чоловіка судили за ухилення від призову під час мобілізації
Тернопільський міськрайонний суд виніс киянину Володимиру Ф. вирок за ухилення від призову під час мобілізації. Чоловік не прийшов у вказаний у повістці день до ТЦК (військкомату) та отримав три роки тюрми.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, 42-річний киянин Володимир Ф. на початку повномасштабної війни, у березня 2022 року, тимчасово проживав у Тернополі. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Згодом Володимиру Ф. вручили повістку про необхідність прийти до ТЦК для направлення на військову службу. Однак у вказаний день чоловік не з’явився і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову під час мобілізації.
У суді Володимир Ф. не визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Він розповів, що у березні 2022 року перебував у Тернопільській області, сам прийшов у ТЦК, щоб стати на військовий облік, та пройшов ВЛК. Чоловік має гепатит С, його скерували до лікарні для обстеження. Згодом Володимиру Ф. виписали повістку про необхідність прийти у ТЦК. У вказаний день він не прийшов у цей ТЦК, бо поїхав у Київ і через кілька днів прийшов у інший ТЦК у столиці.
Справу розглянув суддя Валентин Ломакін, який дослідив усі матеріали у цій справі та визнав Володимир Ф. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.