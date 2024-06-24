Тернопільський міськрайонний суд виніс киянину Володимиру Ф. вирок за ухилення від призову під час мобілізації. Чоловік не прийшов у вказаний у повістці день до ТЦК (військкомату) та отримав три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, 42-річний киянин Володимир Ф. на початку повномасштабної війни, у березня 2022 року, тимчасово проживав у Тернополі. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Згодом Володимиру Ф. вручили повістку про необхідність прийти до ТЦК для направлення на військову службу. Однак у вказаний день чоловік не з’явився і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову під час мобілізації.

У суді Володимир Ф. не визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Він розповів, що у березні 2022 року перебував у Тернопільській області, сам прийшов у ТЦК, щоб стати на військовий облік, та пройшов ВЛК. Чоловік має гепатит С, його скерували до лікарні для обстеження. Згодом Володимиру Ф. виписали повістку про необхідність прийти у ТЦК. У вказаний день він не прийшов у цей ТЦК, бо поїхав у Київ і через кілька днів прийшов у інший ТЦК у столиці.

Справу розглянув суддя Валентин Ломакін, який дослідив усі матеріали у цій справі та визнав Володимир Ф. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.