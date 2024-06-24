Глядачі проголосували за фільм «Кріпачка»

Оголошено переможців національних та міжнародних конкурсів кінофестивалю «Миколайчук OPEN», який тривав у Чернівцях з 15 до 23 червня.

У міжнародному конкурсі перемогу здобув фільм «Кріпачка» (режисери Дорота Кобєла та Г'ю Велчман. Мальований фільм «Кріпачка», події якого розгортаються на межі 19-20 сторіч, розповідає історію забороненого кохання. В українському прокаті картина з’явиться з 11 липня.

Друге місце у глядацькому голосуванні – у стрічки «Назавжди-назавжди» від української режисерки Анни Бурячкової. Фільм – про «дорослих» підлітків, що порушують правила та поринають у пригоди. Вони усім своїм єством прагнуть нормальності, але при цьому проживать непростий період становлення власного «я»через сотні помилок, що, в силу підліткового максималізму, здаються фатальними. У прокат картина вийде 19 вересня.

Призерів та призерок обирали глядачі та глядачки.

Фільм «Сонечко» Сергія Кулибишева отримав спеціальну нагороду від партнерів фестивалю AMO Pictures. Переможцем національного короткометражного конкурсу став фільм «Нюанс» Маргарити Воронової та Олега Кібальника.

Учасники отримали грошові призи та статуетки фестивалю.

Нагадаємо, фестиваль глядацького кіно відбувся втретє у Чернівцях. Цього року фестиваль відкривав актор Вігго Мортінсен.