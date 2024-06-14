Уже 15 червня у Чернівцях відкриється кінофестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN», який триватиме до 23 червня. У програмі — світові та українські хіти. Ми обрали 10 найцікавіших фільмів з програми. І традиційно нагадуємо: цією десяткою цікаве кіно не обмежується. Повну програму можна побачити тут.

«Мертві не завдають болю»

Реж. Вігго Мортенсен, США, Данія, Мексика, Велика Британія, Канада, 2023, 129 хв., на головному фото

Фільм відкриє фестиваль. Це режисерська робота голлівудського актора Вігго Мортенсена. Події стрічки розгортаються у 1860-х роках у США. Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя у містечку штату Невада. Громадянська війна набирає обертів, тож чоловік вирушає на війну на боці Півночі. Головну жіночу роль зіграла люксембурзька акторка Вікі Кріпс, відома за ролями у фільмах «Корсет» та «Примарна нитка».

«Окуповане місто»

Реж. Стів Макквін, Нідерланди, Велика Британія, США, 2023, 266 хв.

Стів Макквін став відомим у 2011 році завдяки фільму «Сором» з Майклом Фассбендером у головній ролі (фільм вийде у повторний прокат у квітні). Наступна його робота, «Дванадцять років рабства», принесла режисеру «Оскар» за найкращий фільм. «Окуповане місто» – це перший повнометражний документальний фільм режисера. Він розповідає про нацистську окупацію Амстердама під час Другої світової війни та відправляє у кінематографічну подорож сучасним Амстердамом, що переживає Covid-19 та приймає українських біженців. В основі стрічки лежить книга дружини Стіва Макквіна, Б’янки Стігтер «Атлас окупованого міста, Амстердам 1940-1945». Композитором «Окупованого міста» став Олівер Коутс відомий співпрацею з культовим британським гуртом Radiohead.

«Яремчук: Незрівнянний світ краси»

Реж. Артем Григорян, Україна, 2024, 100 хв.

Документальний фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» розповідає про музичну легенду Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української поп-музики. До фільму увійшли невідомі факти біографії, спогади рідних, друзів і колег, сімейні архіви розкажуть глядачам, яким був «голос цілого покоління». У кіно – з 8 серпня.

«Мирні люди»

Реж. Оксана Карпович, Канада, Франція, Україна, 2024, 95 хв.

Кінорежисерка та фотографка Оксана Карпович розповідає про російську воєнну агресію. Фільм повністю побудований на перехоплених телефонних розмовах росіян. Вони складають текст фільму. Без жодних коментарів, які зовсім і не потрібні. Візуальним рядом та тлом до тих розмов слугують кадри зруйнованих українських міст та сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині. Там українці намагаються виживити. Прем’єра фільму відбулась на цьогорічному Берлінале.

«Марс-експрес»

Реж. Жеремі Перін, Франція, 2023, 85 хв.

2200 рік, марсіанська колонія Ноктіс — світ корупції, кіберзлочинності та напружених відносин між людьми та штучним інтелектом. Приватна детективка та її напарник-андроїд розслідують зникнення студентки, яка володіє секретом, здатним порушити крихкий баланс влади на Марсі. На неонових вулицях міста детективи розплутують загрозливу змову. Анімація, що поєднує 2D і 3D, створює захопливе далеке майбутнє, де людство шукає відповіді на етичні питання технологічної ери. Фільм вийде у прокат 27 червня.

«Про траву, що засихає»

Реж. Нурі Більґе Джейлан, Туреччина, Франція, Німеччина, Швеція, 2023, 197 хв.

У центрі сюжету – молодий вчитель мистецтва Самет, який на четвертому році обов'язкової роботи у віддаленому селі в Анатолії переживає життєву кризу. Втративши надію на краще життя, він зустрічає вчительку Нурай. Чи допоможе ця зустріч подолати його відчай? У фільмі зіграли Деніз Джелілоґлу та Мерве Діздар, нагороджена призом за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі 2023. В кінотеатрах фільм з’явиться 27 червн

«Не очікуйте забагато від кінця світу»

Реж. Раду Жуде, Румунія, Люксембург, Франція, Хорватія, 2023, 163 хв.

Картина «Не очікуйте забагато від кінця світу» була висунута на здобуття премії «Оскар» у 2024 році як претендент від Румунії в категорії «найкращий міжнародний фільм». У центрі сюжету – Анджела, яка понаднормово гарує на низькооплачуваній роботі. Розважитися й відволіктися від стресу їй допомагає TikTok, де вона викладає їдкі глузливі відеоролики, приховавши своє обличчя маскою. Дівчина працює асистенткою продюсера і цілий день їздить містом задля безглуздого проєкту, сюжету про безпеку на робочому місці на замовлення транснаціональної компанії. Але раптово під час фільмування вибухає скандал.

«Кріпачка»

Реж. ДК (Дорота Кобєла) Велчман, Г'ю Велчман, Польща, Сербія, Литва, Україна, 2023, 114 хв.

Події стрічки відбуваються в селі Липці, польському селі на межі 19-20 сторіч. За сюжетом, красуня Ягна виходить заміж за багатого вдівця Борину. Проте, юність та невимовна жага до справжніх почуттів перемагає і дівчина знаходить втіху в синові чоловіка – Антеку. Викриття забороненого кохання розпалює справжню ворожнечу та зневагу до юначки. Чи вдасться жінці, поневоленій осередком патріархату, дати гідну відсіч кривдникам та вибороти власний шлях до щастя?

«Назавжди-Назавжди»

Реж. Анна Бурячкова, Україна, Нідерланди, 2023, 107 хв.

Фільм – про «дорослих» підлітків, що порушують правила та поринають у пригоди. Вони усім своїм єством прагнуть нормальності, але при цьому проживать непростий період становлення власного «я» через сотні помилок, що, в силу підліткового максималізму, здаються фатальними. Важливим меседжем авторів у цьому фільмі є те, що нормально помилятися, нормально падати і вставати, нормально рефлексувати і брати свій життєвий досвід із собою в майбутнє. У прокаті – з 19 вересня.

«Степне»

Реж. Марина Врода, Україна, Німеччина, Польща, Словаччина, 2023, 112 хв.

«Степне» – це історія Анатолія, чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала. У серпні минулого року кінострічка отримала приз за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі в Локарно.