«Чілдрен Кінофест» триватиме до 16 червня

З 7 до 16 червня в Україні триватиме міжнародний кінофестиваль 11-й «Чілдрен Кінофест». У межах фестивалю відбудуться безкоштовні покази у десятьох містах та кіноконкурси. Долучитися до перегляду фільмів можна також онлайн. Пресслужба «Чілдрен Кінофесту» розповідає, що цьогорічним амбасадором події став актор театру й кіно Артур Логай.

«"Чілдрен Кінофест" знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Щорічний фільм-переможець фестивалю визначають шляхом прямого голосування глядачів – на вході до кінотеатру кожен відвідувач отримує бюлетень й оцінює фільм», – повідомляють у «Чілдрен Кінофесті».

Переглянути розклад фільмів та зареєструватися на покази можна за посиланням. Фільми покажуть у кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького, Чернігова та Запоріжжя. Глядачі зможуть переглянути новинки анімації з Великої Британії, Люксембургу, Франції, Ірландії, Угорщини, Словаччини, Чехії та Норвегії тощо. Крім цього, організатори покажуть добірку найкращих короткометражних стрічок, які створили діти.

До складу журі кіноконкурсу фільмів, які створили діти, цьогоріч увійшли режисерка анімаційних фільмів Анна Дудко, режисер Роман Любий та культурна менеджерка Ольга Бірзул. Переможці конкурсу отримають нагороди від 5 до 10 тис. грн.

Додамо, що «Чілдрен Кінофест» заснували 2014 року, щоб розвивати нове покоління кіноглядачів в Україні. З часу заснування фестиваль відвідали майже 300 тисяч глядачів і глядачок, а на кіноконкурс подали понад півтори тисячі робіт.