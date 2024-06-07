Фестиваль Docudays UA 2024 року відбувається під гаслом «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя»

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців і переможниць. Нагороду в конкурсі DOCU/СВІТ та головний приз фестивалю здобув фільм французького режисера Бубакара Санґаре «Золоте життя». У номінації DOCU/УКРАЇНА перемогла українсько-норвезька стрічка «Фрагменти льоду» режисерки Марії Стоянової, а у конкурсі DOCU/КОРОТКО переміг фільм «Під знаком якоря» режисера Тараса Співака. Про це повідомила пресслужба кінофестивалю Docudays UA.

«Усі, хто здобули головні призи в конкурсах DOCU/СВІТ, DOCU/УКРАЇНА, DOCU/КОРОТКО номінації RIGHTS NOW!, а також головну нагороду студентського журі та приз глядацьких симпатій, отримають від фестивалю по 35 тис. грн», – розповідають у Docudays UA.

Крім цього, польсько-українська документальна стрічка «Все має жити» режисерів Тетяни Дородніциної та Андрія Литвиненка отримала нагороду RIGHTS NOW!, яку вручають креативному документальному кіно за дослідження сучасного світу та внесок у дискусію про людську гідність. Також фільм став найкращим за версією глядацьких симпатій.

Головний приз премії Андрія Матросова здобула стрічка українсько-німецько-шведського виробництва «Трішки чужа» режисерки Світлани Ліщинської. Студентське журі віддало свою відзнаку фільму «Фрагменти льоду» Марії Стоянової.

Зазначимо, що всі стрічки-призерки можна переглянути в глядацькі дні з 7-9 червня на сайті фестивалю. Додамо, що 21-й Міжнародний фестиваль Docudays UA відбувається у Києві з 31 травня по 9 червня. Цьогоріч головною ідеєю події організатори обрали «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя». Під час фестивалю презентують 62 фільми із 34 країн світу.