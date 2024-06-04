Поправка передбачає, що кожен зал повинен здійснити не менше восьми публічних показів фільмів англійською мовою впродовж місяця

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики за поданням фракції «Слуги народу» ухвалив додаткову поправку (№336) до законопроєкту про англійську мову щодо показів фільмів цією мовою.

Поправка передбачає доручення уряду відшкодовувати кінотеатрам із бюджету сеанси стрічок англійською, а не українською мовою. Про це йдеться на сайті комітету.

«Комітет підтримав поправку №336 в оновленій редакції. У поправці йдеться про доручення Кабінету міністрів України розробити і затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні, якою, зокрема, передбачити особливості забезпечення кіновидовищними закладами (відповідними суб’єктами кінематографії) демонстрування іноземних фільмів англійською мовою з дотриманням вимог, встановлених Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, за умови забезпечення відшкодування витрат відповідних суб’єктів кінематографії на демонстрування таких іноземних фільмів, не покритих за кошт продажів квитків глядачам на відповідні сеанси, коштом Державного бюджету відповідно до бюджетного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Також поправка передбачає, що демонстрування іноземних фільмів англійською мовою кінотеатрами відбувається на добровільних засадах, але з дотриманням мінімальних вимог. Зокрема, кожен зал повинен здійснити не менше восьми публічних показів фільмів англійською мовою впродовж календарного місяця, причому не менше двох показів повинні бути здійснені впродовж тижня у будь-який час, у вихідний день та/або у робочий день з початком показу після 18:00.

Ця поправка є продовженням дискусії у зв’язку з поданим президентом Володимиром Зеленським законопроєктом №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» 28 червня 2023 року. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами. Передбачалося, що з 2025 року 50% англомовних фільмів кінотеатри демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами, а в 2027 такі покази мають охопити всі 100% англомовних стрічок.

Щобільше, на сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 25 тис. необхідних голосів.

Представники кіноіндустрії вважають, що у такому вигляді закон загрожує не лише існуванню українського дубляжу, а й кінопрокатній галузі в цілому. Проти обмежень українського дубляжу виступив і уповноважений з питань української мови Тарас Кремінь.

У листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт за основу, проте із проєкту закону вилучили положення щодо дубляжу. Також з тексту вилучили частину про квоти англійської для телемовлення.