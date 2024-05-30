Із 7 до 16 червня в Україні проходитиме 11-й «Чілдрен Кінофест», наймасштабніший український кінофестиваль для дітей та підлітків. Вже традиційно подія відбуватиметься в гібридному форматі: фестивальні покази триватимуть одночасно в кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького та Чернігова. Для онлайн-перегляду організатори підготували спеціальну програму «Коли ще звірі говорили».

Покази в кінотеатрах та онлайн будуть, як завжди, безоплатні за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 30 травня.

У кінотеатрах 10 міст можна буде подивитися фільми Міжнародного конкурсу, а найкращий із них буде визначений глядацьким голосуванням. Це сім нових стрічок з різних європейських країн для дитячої аудиторії:

«Королівство Кенсуке» (Велика Британія, Люксембург, Франція), торішній учасник головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі, цьогорічний призер Британської анімаційної премії та Дитячого міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку. Це історія про хлопчика та його вірного собаку, які опиняються на безлюдному острові після шторму;

«Королівство Кенсуке»

«Ніна та секрети Їжачка» (Франція), ще один учасник анімаційного фестивалю в Аннесі від творців мультфільму «Хлопчик-фантом», хіта Чілдрен Кінофесту 2016 року. Головна героїня – дівчинка, яка разом із другом та уявним їжачком намагаються розшукати скарб на фабриці.

«Ніна та секрети Їжачка»

«Тонда, Славка і чарівне світло» (Угорщина, Словаччина, Чехія), фентезі-анімація про пригоди особливого хлопчика, що світиться від народження, та його сусідку з чарівним ліхтариком.

«Тонда, Славка і чарівне світло»

«Детективи звіропоїзда» (Норвегія), анімаційна пригода в дусі детективів Аґати Крісті. У центрі сюжету – викрадення цінного винаходу, яке розслідує команда друзів.

«Пташина скеля» (Ірландія), творіння студії Cartoon Salloon, за плечима котрої номінації на «Оскар» за анімаційні фільми «Пісня Моря» та «Годувальниця». Це історія для найменших про пташку та її друзів, які рятують від небезпек єдине яйце, знесене на їхньому острові цього року.

«Пташина скеля»

«Окейдякбувай» (Нідерланди), ігрова стрічка, призерка юнацького журі конкурсу Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо. Головні героїні – підлітки Джеймі та Іман, які тікають зі школи для дітей з порушенням слуху, щоб навідати бабусю однієї з дівчат.

«Окейдякбувай»

Ще одну картину оголосять пізніше, це буде фільм-сюрприз, який представлятиме у міжнародному конкурсі Німеччину.

У фестивальному онлайн-кінотеатрі на глядачів і глядачок чекатиме спеціальна програма «Коли ще звірі говорили». Це добірка стрічок про тварин, до якої ввійшли хіти з попередніх едицій «Чілдрен Кінофесту»:

«Паця» , комедійна історія про порося, яке потрібно дресувати.

, комедійна історія про порося, яке потрібно дресувати. «Неймовірна подорож на Північний полюс» , заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі.

, заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі. «Гол!» , мультфільм про маленького крота Манго, який ось-ось повинен вийти на роботу шахтарем, хоча мріє стати професійним футболістом.

, мультфільм про маленького крота Манго, який ось-ось повинен вийти на роботу шахтарем, хоча мріє стати професійним футболістом. «Зоопарк» , сімейний фільм про друзів, що намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста під німецьким бомбардуванням у 1941 році.

, сімейний фільм про друзів, що намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста під німецьким бомбардуванням у 1941 році. «Піпі, Пупу та Розмарі: Таємниця викрадених нот», анімація про великий святковий концерт лісових жителів, який опинився під загрозою.

Також на фестивалі буде кілька спеціальних подій, до яких можна буде долучитися як у кінотеатрі, так і онлайн:

Під час традиційного ретроспективного показу кінокласики продемонструють «Володарів часу» (на головному фото,1982), шедевр анімації від знаменитого режисера Рене Лалу та художника коміксів Мьобіуса (також працював над культовими фільмами «Пʼятий елемент» і «Той, хто біжить по лезу»). Це фантастична стрічка про хлопчика, який заблукав на дикій планеті, та капітана зорельота, що намагається врятувати дитину.

«Володарі часу»

Покажуть і фільм-переможець торішнього ювілейного фестивалю «Душа команди». Це стрічка про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду, щоб упоратися з бешкетними вихованцями.

Відбудеться конкурс дитячих фільмів. Упродовж фестивалю професійне журі обере переможців, а відвідувачі та відвідувачки фестивалю – призера чи призерку глядацьких симпатій. Найкращі фільми оголосять на Церемонії закриття фестивалю 16 червня, а їхні творці отримають від 5 тис. до 10 тис. грн.