Марина Врода отримала «Срібного леопарда» за найкращу режисуру у Concorso internazionale

Українська стрічка Марини Вроди «Степне» отримала нагороду за найкращу режисуру у міжнародному конкурсі 76-го кінофестивалю у швейцарському місті Локарно. Режисерка Марина Врода отримала нагороду «Пардо», відзнаку за найкращу режисерську роботу. Також фільм отримав нагороду FIPRESCI, яку присуджує журі преси.



У промові Марина Врода подякувала членам журі та всій своїй міжнародній знімальній команді, а також згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення. Завершила промову режисерка словами «Слава Україні».



Підтримав її румунський режисер Раду Жуде, що отримав приз журі, він наголосив, що «Сьогодні бути нейтральним – це бути на боці Путіна… Слава Україні!».



Головний приз, «Золотий леопард», отримав іранський фільм «Критична зона». Режисер Алі Ахмадзаде знімав його напівлегально у непарадних районах Тегерана та околиць. Підданий репресіям на батьківщині Алі Ахмадзаде також отримав відмову у шенгенській візі.



Нагадаємо, «Срібний леопард» присуджується за найкращу режисуру у Concorso internazionale (міжнародний конкурс).



«Степне» – це історія Анатолія, чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала.



Нагадаємо, що в активі Марини Вроди є «Золота пальмова гілка» Каннського фестивалю за короткометражний фільм «Крос». «Степне» є повнометражним дебютом режисерки.