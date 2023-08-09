«Королі репу» Мирослава Латик можна подивитись і у Львові

У Херсоні вперше з початку повномасштабного вторгнення проведуть кінофестиваль Kherson Film Fest.

Ініціаторами події стали генеральний директор і художній керівник Херсонського обласного академічного театру ім. Миколи Куліша Олександр Книга та керівник кіноконцертної зали «Ювілейний» Юрій Коваль. Разом з кіножурналістом і програмним директором фестивалю Алексом Малишенком та продюсеркою проекту Анастасією Ларіною вони покажуть нові українські та іноземні фільми херсонським глядачам.

«Мистецьке життя Херсону не зупинити. І поява нового фестивалю в місті – це ознака відновлення громадського і культурного середовища. Наповнення його новими, життєстверджуючими смислами і посилами. Ми непереможні і вільні і у нас попереду багато роботи по відновленню міста», – вважає Олександр Книга.

До програми Херсонського кінофестивалю увійшло сім повнометражних та три короткометражні фільми.

Повнометражні фільми:

«Королі репу» Мирослава Латика, Україна (2021). Сімнадцятирічний Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце Свєти. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку.

«Іван і Марта» Сергія Буковського, Україна (2023). Історія Івана і Марти Дзюбів фільмувалася, починаючи з осені 2018-го. Знана постать покоління шістдесятників Іван Дзюба першим публічно звинуватив комуністичний режим у переслідуваннях і арештах українських інтелектуалів. Це сталося на премʼєрі фільму «Тіні забутих предків» 4 вересня 1965 року. Його робота «Інтернаціоналізм чи русифікація» була визнана владою антирадянською і автора заарештували. Півтора роки Іван знаходився у слідчому ізоляторі КДБ. Його дружина, Марта, стала для чоловіка янголом-охоронцем і присвятила себе йому.

«Поема про море» Юлії Солнцевої, СРСР (1958). Драматична стрічка, знята за сценарієм Олександра Довженка, розповідає історію про те, як будівництво Каховської ГЕС вплинуло на життя місцевих мешканців.

«Три жінки» Максима Мельника, Німеччина (2022). Десь у Карпатах між Україною, Словаччиною та Польщею лежить село Стужиця. Фільм розповідає історії трьох жінок, які там мешкають: фермерки Ганни, поштарки Марії та біологині Нелі. Це портрет маловідомого місця посеред Європи, де люди щодня повинні вирішувати – поїхати чи залишитися.

«Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка, Україна (2019). Сюжет фільму розгортається навколо чотирьох героїв із цілковито різними характерами, долями та цілями. Проте їх поєднує одне – бажання зберегти життя серед найбільшої в Україні оази, що наразі стрімко втрачає свою унікальність.

Короткометражні фільми:

«Велика маленька війна» Мирослава Латика, Україна (2023). Галя мала в дупі Велику війну Росії проти України. Війна за тисячу кілометрі від її села, загубленого посеред українських Карпат. Маленьке село, крихітна церква, мікроскопічні люди зі своїми величезними проблемами.

«ГКЧП» Аркадія Непиталюка, Україна (2022). 19 серпня 1991 рік. У дитячо-юнацькому таборі поблизу Запоріжжя своє життя: 14-річний Андрій краде для Іри подарунки, щоб висловити свої почуття, та втікає від міліціонера. Вихователь Тарас закоханий у директорку Галину, але їй зараз не до нього. Завгосп табору і колишній дисидент Петрович приніс новину: у Москві мітинги, а по телевізору ще від ранку крутять «Лебедине озеро».

«Капітан Бровари» Едуарда Нечмоглода, Україна (2023). Група документалістів знімає фільм про життя людей під час війни у місті Бровари (Київська область). Неочікувано їм вдається зняти матеріал про справжнього героя з суперсилою – нарцистичного та самозакоханого Капітана Бровари.

Дитяче кіно:

«Душа команди» Роберто Буесо, Іспанія (2022). Вихованці школи-інтернату зустрічають нову черницю пустощами й витівками. Жінка з усіх сил намагається впоратися з юними розбишаками й завоювати їхню повагу.

«Паця» Маші Гальберштад, Нідерланди/Бельгія (2022). Головна героїня отримує на свій дев’ятий день народження порося від дідуся. Її батьки не надто зраділи такому подарунку, тож дівчинці дозволяють лишити паця лише за умови, що його дресуватимуть.

«Добірка фільмів першого херсонського кінофесту багато в чому натхненна сонячною атмосферою міста. У програмі чимало оптимістичного кіно, яке викликатиме усмішку, нагадуватиме про життя до повномасштабного вторгнення та заряджатиме позитивом після перегляду. Окрема подяка українським кінематографістам та кінематографісткам, які відгукнулися на наше прохання та надали стрічки для показу», – наголошує Алекс Малишенко.

Херсонський кінофестиваль пройде в середині серпня. Вхід на всі покази – безкоштовний, за реєстрацією через соціальні мережі. З метою безпеки точний час та місце публічно не повідомляються.