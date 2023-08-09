Юрій Руф , відомий поет та громадський діяч, загинув на Луганщині

Документальний фільм «Руф. Присутній», створений платформою пам'яті «Меморіал», можна буде переглянути з 9 серпня, прем'єра відбудеться о 20:00 на YouTube-каналі «Меморіалу». Фільм розповідає про Юрія Руфа (Дадака), який загинув на Луганщині 1 квітня 2022 року, захищаючи Україну від російських окупантів.

Юрій Руф (справжнє прізвище – Дадак) – відомий поет, громадський діяч, доцент Національного лісотехнічного університету України, ведучий, засновник бренду одягу «Ґwear» та літературно-просвітницького проекту «Дух нації».

«Юра дуже багато всього встигав. Вночі, коли я прокидалася, його не було поруч, зразу дивишся, темно, ніч на вулиці, де Юра? Дивишся – ага, в кабінеті світло світиться, значить, він щось робить, щось придумує. Щось вигадував постійно», – згадує його дружина Ірина.

Хоч Юрій не мав військового досвіду, ще в 2015-му він прагнув захищати Україну. Тоді його зупинила вагітність дружини. Та під час повномасштабного вторгнення, уже 24 лютого 2022-го став бійцем 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Воював на Луганщині.

«Історія писалась кров’ю тих, хто розуміє велич слова – “Батьківщина”, – так говорив Юрій Руф. Тепер його справи та слова будуть надихати не одне покоління українців. А він сам назавжди присутній в наших думках, чинах, перемогах, звершеннях», – важає авторка фільму Олена Жилун.

У Львові вулицю Миколи Некрасова перейменували у вулицю Юрія Руфа.

Ця стрічка є однією з серії документальних фільмів платформи пам'яті «Меморіал», які покликані зберегти пам'ять про вбитих у війні. Інші стрічки ви можете переглянути на YouTube-каналі Меморіалу: