Юрій Руф загинув на Луганщині у квітні 2022 року

Пам’ять загиблого на війні львівського поета та громадського діяча Юрія Дадака (Руфа) вшанують меморіальною таблицею та муралом. Ініціативу громадської організації «Інститут суспільних ініціатив» підтримала міська рада і прийняла відповідне рішення на засіданні виконкому 14 липня.

Меморіальну таблицю встановлять на будівлі школи №93 на Сихові, в якій Юрій Дадак навчався. А мурал намалюють на будинку на вул. Полуботка, 29, де він проживав. Вже є готовий ескіз стінопису, на ньому буде портрет Героя та його цитата.

Ескіз майбутнього муралу пам'яті Юрія Руфа

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко додав, що меморіальна таблиця буде вже нового погодженого формату для вшанування Героїв.

Меморіальна таблиця нового формату для вшанування Героя

Юрій Руф – львівський поет, письменник, науковець, засновник літературного проекту «Дух Нації». Він загинув від російських військ 1 квітня 2022 року, воюючи у складі 24-ї бригади на Луганщині. Посмертно нагороджений орденом «За мужність».

Окрім таблички і муралу, у Львові погодили перейменування вулиці Миколи Некрасова на вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака). Ще одна вулиця названа​ на честь Героя є у Хмельницькому.