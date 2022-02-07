На муралі художник зобразив воїна із рисами обличчя загиблого снайпера

На фасаді будинку на вулиці Івана Франка, 55 у Хмельницькому намалювали мурал із загиблим у зоні проведення операції Об'єднаних сил Убертом Мрачковським. Мурал художника Андрія Томчишина присвячений спецпризначенцям ЗСУ. Намалювали його з ініціативи мешканців будинку, що розташований неподалік військової частини.

На муралі зобразили військовослужбовця зі снайперською гвинтівкою та вовкулаку. «Вовкулака є символом Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а військовослужбовець, який зображений на муралі, має риси обличчя 33-річного снайпера окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Ізяслава Мстиславича старшого солдата Уберта Мрачковського», – повідомило спеціалізоване видання «Армія інформ».

Автором муралу є хмельницький художник Андрій Томчишин, який раніше також малював мурал з термометром висотою в сім поверхів на вулиці Курчатова, мурал «Козак Мамай» на вулиці Гагаріна, мурал «Будинок Берлянта» на вулиці Проскурівській та інші.

Нагадаємо, 33-річний Уберт Мрачковський загинув 19 листопада 2021 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Його поховали на Алеї Слави Хмельницького міського кладовища. У нього залишилася мати, дружина та дитина. Служав Уберт Мрачковський у 8 полку спеціального призначення ССО. Він брав участь у боях за Савур-могилу із російським спецназом в складі 51-ї бригади. Був поранений, одужав і пішов воювати в Дебальцеве. Згідно з указом президента від 3 листопада 2015 року, за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку був нагороджений орденом За мужність III ступеня.