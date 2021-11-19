Вбитому на Донбасі Уберту Мрачковському було 33 роки

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі у п’ятницю, 19 листопада, загинув 33-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський. Йому було 33 роки, повідомило командування Сил спеціальних операцій у Facebook.

«В районі операції Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим – старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович. Йому назавжди буде 33 роки», – сказано в повідомленні, опублікованому ввечері п’ятниці.

Як повідомляє ТСН, Уберт Мрачковський служив у 8 полку спеціального призначення ССО. Він брав участь у боях за Савур-могилу із російським спецназом в складі 51-ї бригади. Був поранений, одужав і пішов воювати в Дебальцеве. Згідно з указом президента від 3 листопада 2015 року, за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку був нагороджений орденом За мужність III ступеня.

Як пише «Новинарня», вперше Мрачковський потрапив у ЗС ще у 2006 році на строкову службу до 80-ї бригади. Після цього служив у окремій роті снайперів ЗСУ, у 51-ій та 128-ій бригадах.

Друг загиблого військового Віталій Блонський написав у соцмережі, що у чоловіка залишилася мати, дружина та дитина.

«Хмельниччина сьогодні втратила воїна. Це траур для всієї України. Ворожа куля обірвала життя мого друга, матері сина, дружині чоловіка та батька дитини. З 2014 року невтомно захищав Україну, був поранений на Савур-Могилі, одужав і став в бій, пройшов оточення в Дебальцево! Разом з ним, відійшла у вічність частинка мене», – написав друг бійця.

Зазначимо, що це п’ята бойова втрата України на Донбасі за листопад.