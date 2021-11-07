Військовий Віталій Павлисько з 2015 року перебував у зоні бойових дій

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил під час виконання службових обов’язків 7 листопада загинув військовий з Львівщини – головний сержант Віталій Павлисько.

Як повідомила Яворівська РДА, 47-річний військовослужбовець родом з Яворова, служив за контрактом у 24-ій окремій механізованій бригаді. З 2015 року перебував у зоні бойових дій.

Як уточнив екс-голова ЛОР Олександр Ганущин, Віталій Павлисько загинув під час мінометного обстрілу. У військовослужбовця залишились дружина та двоє дітей – син і донька.

«Віталій разом з іншими військовослужбовцями перебував на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл із 120 мм мінометів. Під час обстрілу, коли головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення, несумісне із життям», – повідомили в 24-ій ОМБр.

У повідомленні штабу ООС йдеться, що росіяни вісім разів порушили режим припинення вогню, зокрема – двічі били із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілу, крім Віталія Павлиська, поранення отримали ще двоє військових.