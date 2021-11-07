В результаті обстрілів з боку російських окупантів загинув український воїн, ще двоє бійців дістали поранення. Поранених госпіталізували.

Про обстріл повідомив штаб операції Об'єднаних сил в неділю, 7 листопада. У повідомленні йдеться, що росіяни вісім разів порушили режим припинення вогню, зокрема – двічі стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В результаті обтрілів один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення. Бійців госпіталізували. Стан здоров’я одного пораненого середньої важкості, іншого – задовільний.

Загиблий – головний сержант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віталій Павлисько родом з Яворова, що на Львівщині. Йому було 47 років.

Як повідомляє штаб ООС, біля Повлополя бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. А в районі населеного пункту Гнутове в обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату росіяни скинули постріли ВОГ-17.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17. Позиції наших воїнів біля Новозванінки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. Водночас напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», який перетиннув лінію зіткнення.