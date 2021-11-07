Російські окупанти протягом останніх двох діб активно використовують безпілотники для атаки на позиції Збройних сил України на Донбасі – один із них українським бійцям вдалося збити. Про використання безпілотних літальних апаратів бойовиками повідомила Українська делегація у Тристоронній контактній групі в неділю, 7 листопада.

Росіяни застосували один із безпілотників ще в суботу, 6 листопада, над населеним пунктом Болотене. Його збили українські військові у безпосередній видимості патруля місії ОБСЄ. Вже наступного дня, 7 листопада, окупанти підняли в небо два безпілотники у напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове та атакували українські позиції.

В усіх випадках БПЛА були споряджені двома боєприпасами ВОГ-17 – гранатометними пострілами калібру 30 мм.

Українська делагація у ТКГ нагадала, що ЗСУ мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю своїх бійців та мирних мешканців.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі

26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, загинув один український воїн.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіло українське МЗС, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.