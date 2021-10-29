БПЛА Bayraktar TB2 застосували на Донбасі у відповідь на російську агресію

Сполучені Штати Америки вважають, що ситуацію на Донбасі загострює не Україна, яка там вперше застосувала безпілотники Bayraktar, а Росія. Свою позицію США оприлюднили на сторінці посольства у Facebook.

Вашингтон закликав обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню. Проте зазначив, що проросійські бойовики неодноразову використовували гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи «тишу», і нещодавно вбили українського військового.

«Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості», – резюмували у посольстві США.

Нагадаємо, що 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, минулося без жертв серед цивільного населення.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії Києва засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіли в українському міністерстві закордонних справ, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.