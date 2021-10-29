Дмитро Кулеба відреагував на заяви Німеччини і Франції щодо «Байрактарів»

Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні безпілотників Bayraktar на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Таким чином він відреагував на заяви Німеччини і Франції, які висловили занепокоєння через застосування українськими військовими куплених у Туреччини безпілотників у відповідь на артилерійські обстріли з боку бойовиків.

«Перше, Україна нічого не порушувала. Друге, ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист», – сказав Кулеба у четвер, 28 жовтня, на брифінгу зі швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом у Києві, повідомила «Європейська правда»

Він наголосив, що партнери України мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

«Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Ми спілкуємося з німецькими колегами, не маємо сумнівів, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання, але будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації. Лише тоді вони є об’єктивними і дозволяють цільовій аудиторії правильно сприйняти ситуацію», – додав міністр.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники. Зокрема, у Німеччині викликало занепокоєння повідомлення Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу «Байрактар».

МЗС Франції у четвер також висловило стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника «Байрактар».

Нагадаємо, 26 жовтня українські військові вперше застосували куплені в Туреччини ударні безпілотники Bayraktar у відповідь на активізацію обстрілів бойовиків, унаслідок яких один український воїн загинув.

Німеччина і Франція, разом з Україною та Росією, входять до країн «нормандської четвірки» і беруть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі.