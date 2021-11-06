Україна має право застосовувати безпілотники Bayraktar на Донбосі, оскільки це її БПЛА. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Міністр нагадав, що згідно із Мінськими угодами забороняється використання іноземних безпілотних апаратів. Однак, оскільки Bayraktar український безпілотник, Україна має право його застосовувати над своєю землею.

«Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. Ми на своїй землі, і це український безпілотний апарат», – зазначив він.

Резніков також зауважив, що Збройні сили України задіяли безпілотники Bayraktar для самозахисту.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі

26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, загинув один український воїн.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіло українське МЗС, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.