Український військовий загинув у результаті обстрілів з боку російських окупантів в зоні проведення операції Об’єднаних сил в п’ятницю, 19 листопада.

За інформацією штабу ООС, росіяни чотири рази порушували режим припинення вогню, зокрема три рази били по українських позиціях із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті обстрілів загинув один український боєць.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм. Водночас зі стрілецької зброї російські війська вели вогонь В районі Причепилівки.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними», – резюмує штаб ООС.