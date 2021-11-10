В зоні проведення операції Об'єднаних сил 6 листопада загинула 24-річна військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Алхімова родом із села Козачі Лагері, що на Херсонщині.

Про загибель військової повідомила прес-служба Олешківська міська громада. За її даними, дівчина загинула на Луганщині від кульового поранення під час виконання бойового завдання.

Варто зазначити, що штаб операції Об'єднаних сил про втрати серед українських військовослужбовців за суботу, 6 листопада, не повідомляв.

Алхімова – молодша сержантка окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вона командувала відділенням безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти. До лав Збройних сил України вступила у 2019 році, для неї це була друга ротація на фронт.